A. Danko: Kia očakáva, že Slovensko rýchlo pristúpi k dostavbe diaľnic

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 26. júna (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) rokoval dnes v juhokórejskej metropole Soul s predstaviteľmi spoločností Samsung a Kia Motors Corporation. So zástupcami Samsungu sa delegácia NR SR podľa Dankových slov zhovárala o potrebe vzdelávacích procesov či o nábore nových pracovných síl. Predstavitelia spoločnosti Kia zase vyjadrili želanie, aby Slovensko čo najrýchlejšie dobudovalo infraštruktúru.povedal Danko slovenským novinárom na margo dnešných rokovaní s Kiou.Potrebu doviesť rokovania o tzv. dlhovej brzde čo najskôr do úspešného konca vyslovil dnes po stretnutiach v Soule aj podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd). Podľa neho ide totiž o jediný spôsob, ako vyjsť v ústrety týmto investorom, ktorých plány sú pre nás aj do budúcnosti veľmi zaujímavé.zdôvodnil Hrnčiar.Návrh uznesenia o uvoľnení tzv. dlhovej brzdy predložili minulý týždeň do NR SR poslanci parlamentu zo strán Smeru-SD, SNS a Mosta-Híd. Na základe neho chceli zaviazať rezort financií a dopravy, aby do 15. októbra predložil finančnému výboru podklady, v súlade s ktorými výbor pripraví novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, teda zákona o dlhovej brzde s tým, že sa do nej zavedie výnimka na financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Poslanci však rokovanie o tomto návrhu prerušili a pokračovať budú až na septembrovej schôdzi.Delegácia predsedu NR SR Andreja Danka vrátane podpredsedov NR SR Andreja Hrnčiara a Martina Glváča je momentálne na zahraničnej pracovnej ceste v Kórejskej republike, kde sa zdrží až do štvrtkového poludnia. Cesta sa koná pri príležitosti utorňajšieho stretnutia predsedov parlamentov eurázijských krajín, na ktorom Danko vystúpi v panelovej diskusii.Okrem tejto konferencie však predseda NR SR absolvuje pri príležitosti pracovnej cesty aj viaceré bilaterálne stretnutia. Dnes sa stretol s predsedom dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej dumy - Viačeslavom Volodinom, v utorok ho zase čakajú bilaterálne schôdzky s predsedom juhokórejského parlamentu Čong Sje-kjunom a predsedom arménskeho parlamentu Arom Bablojanom.