A. Danko: Mám pocit, že Európa stagnuje

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) – Európa stagnuje a od čias problémov v Grécku sa to neustále zhoršuje. V nedeľňajšej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).V poslednom období podľa neho zaznievajú pochybnosti, ktoré vznikli v čase migračnej krízy, o tom, aká je miera suverenity Slovenska v rozhodovaní.skonštatoval Danko. Z hľadiska ďalšieho vývoja a realizácie potrebných reforiem preto s veľkým očakávaním sleduje zostavenie vlády v Nemecku, ktoré je podľa neho podstatným prvkom v Európskej únii.Predseda parlamentu vníma Slovensko po 25 rokoch od osamostatnenia sa vo veľmi dobrej kondícii z hľadiska medzinárodných vzťahov. Často pri stretnutí s politikmi z V4 sú podľa jeho slov zástupcovia Slovenska dopytovaní, pretože v integrácii aj z hľadiska eurozóny sa dostalo oveľa hlbšie.podotkol Danko.Predseda opozičnej SaS a europoslanec Richard Sulík považuje osamostatnenie sa Slovenska za dobrý krok. Za dôležitú historickú udalosť však považuje aj to, že sa krajina dokázala zbaviť komunistického režimu.skonštatoval Sulík. Podľa neho nie je správne, aby SR všetky rozhodovacie právomoci odovzdala do Bruselu.Sulík na adresu Dankovho vystúpenia v ruskej Štátnej dume v novembri 2017 vyhlásil, že tým predseda NR SR vyslal zmätočné signály, keďže predtým podpísal so slovenským prezidentom a premiérom deklaráciu, že budú postupovať spoločne s európskymi partnermi.argumentoval Danko s tým, že sa snažil len o dobré vzťahy a využite príležitosti pre Slovensko. Rusko totiž považuje za strategického partnera.Politici okomentovali aj výsledky prvého kola prezidentských volieb v Česku. Sulík priznal, že nie je veľký fanúšik súčasného českého prezidenta Miloša Zemana a predpokladá, že po druhom kole volieb bude mať Česko iného prezidenta.povedal. Danko uviedol, že koho si zvolia českí občania, toho bude prezident, predseda parlamentu a predseda vlády SR rešpektovať.