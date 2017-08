A. DANKO: Mnohí naši členovia chcú vystúpiť z vlády

Líder SNS Andrej Danko Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) - Mnohí členovia SNS sú za odchod národniarov z vlády. V rozhovore pre týždenník Plus 7 dní to priznal líder SNS Andrej Danko. Zároveň zdôraznil, že je jeho povinnosťou poradiť sa so všetkými štruktúrami strany a konať tak, ako to cíti členská základňa.povedal Danko. Zopakoval záujem SNS robiť politiku, z ktorej budú mať osoh občania Slovenska.povedal Danko a poukázal na to, že viaceré veci z programu národniarov sa už podarilo zrealizovať – napríklad zrušenie daňových licencií či zvýšenie paušálnych výdavkov. Zdôraznil, že ciele a vízie nechce zmariť zatiahnutím sa do žabomyších hádok.dodal.Netajil, že posledné udalosti mali vplyv i na vzájomný vzťah s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).povedal predseda SNS.