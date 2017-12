A. Danko: Na dane som dal milióny, nemám problém baviť sa o majetku

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. decembra (TASR) - Nová právna úprava, ktorá prinesie sprísnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov, by mala byť hotová v priebehu prvého štvrťroka 2018. V bilančnom rozhovore pre TASR to povedal predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko.Ten ešte na jar avizoval, že už na jeseň bude pripravená nová úprava majetkových priznaní a že si to berie pod svoju taktovku. Napokon k zriadeniu pracovnej skupiny došlo až v októbri.pripustil Danko.Zároveň deklaroval, že SNS je pripravená na to, aby sa zlepšila identifikácia majetku.uviedol.Uvedená pracovná skupina, ktorá má pripraviť zmenu zákona o konflikte záujmov vrátane prísnejších majetkových priznaní, prvýkrát rokovala v novembri. Jedenásťčlennú skupinu vedie podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD).uviedol Glváč. Členovia komisie podľa jeho slov dostali čas na predloženie pripomienok a svojich návrhov tak, aby určili, ktorými sa má skupina zaoberať prioritne a sekundárne.Okrem Glváča sú v skupine Miroslav Číž, Dušan Jarjabek (obaja Smer-SD), predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál a Peter Kresák (Most-Híd). Opozíciu zastupoval Martin Poliačik ešte ako predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, pod ktorý ústavný zákon spadá. Ďalej je tam Veronika Remišová z OĽaNO, Peter Pčolinský (Sme rodina), Miroslav Beblavý (nezaradený) a Ján Kecskés z ĽSNS.Sprísnenie majetkových priznaní sa spomína už roky, zriadené boli viaceré pracovné skupiny. Jedna tvorila zmenu ústavného zákona o konflikte záujmov aj v minulom volebnom období. Hoci sa dohodla na zmenách, Smer-SD od nich odstúpil. Následne prišli ďalšie návrhy od opozície aj vládnej strany, ale ani jeden pre nedostatok hlasov neprešiel.