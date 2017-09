A. DANKO: Nebudem sa podieľať na mediálnych hrách

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa nebude podieľať na mediálnych hrách. Šéf parlamentu a predseda SNS to uviedol v súvislosti s otázkami okolo svojej osoby a aktivitami opozičnej poslankyne a podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej.zdôraznil.Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) dnes na tlačovej konferencii oznámila, že sa obrátila na Ministerstvo vnútra SR a Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) so žiadosťou, aby sa vyjadrili k údajnej kriminálnej informácii, ktorá bola doručená do jej poštovej schránky.O dokumente, ktorý má hovoriť o údajnom zapletení predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) do korupcie, informovala Ďuriš Nicholsonová minulý týždeň v pléne parlamentu. K napísaniu žiadostí na ministerstvo a NBÚ ju podľa jej slov primäl fakt, že vedúci predstavitelia NAKA a inšpekcia ministra vnútra vydali k veci protichodné stanoviská.Podpredsedníčka parlamentu chce, aby boli odstránené pochybnosti, či písomnosť podlieha utajovanému režimu, alebo nie. Ďuriš Nicholsonová dnes počas tlačovej konferencie zverejnila jej formálnu časť. Podľa jej poznatkov bola kriminálna informácia vložená do informačného systému NAKA, s ktorým sa nedá manipulovať.uviedla opozičná poslankyňa, ktorá je pripravená utajovaný dokument zverejniť, ak sa potvrdí, že je to podvrh.