A. Danko: Nepodceňujme silu a význam VÚC

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Občania na Slovensku by nemali podceňovať silu a význam vyšších územných celkov (VÚC). V RTVS to v utorok vyhlásil predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v príhovore voličom.konštatoval Danko a občanov vyzval, aby sa ku krajským voľbám postavili priamo a zodpovedne.Občania by mali podľa jeho slov spoločne volebnou účasťou ukázať, že voľby do VÚC sú dôležité.myslí si.Danko si uvedomuje, že v niektorých krajoch budú mať voliči naozaj ťažké rozhodovanie.apeloval.Predseda NR SR sa v príhovore obrátil aj na mladú generáciu.dodal.