A. Danko opäť otvára tému Etického kódexu poslanca

Bratislava 27. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady SR by mohli v blízkej budúcnosti dostať Etický kódex. V parlamente na aktuálnej májovej schôdzi jeho prípravu niekoľkokrát spomenul predseda snemovne Andrej Danko, keď nabádal poslancov k slušnosti. Kedy príde a čo všetko bude obsahovať, nepovedal.Debaty o Etickom kódexe prebiehali už koncom roka 2016, kedy mali strany prichádzať s návrhmi. Jeho prípravu ohlásil Danko.hovoril ešte v roku 2016 šéf parlamentu.Návrhy do diskusie dali v roku 2016 strany SaS a Sme rodina. Podľa SaS by sa mal Etický kódex poslancov NRSR týkať oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov. Hnutie Sme rodina chcelo, aby bol Etický kódex vytvorený na základe dobrovoľnosti, navrhovalo sankcie či vznik Etickej komisie.O etickom kódexe sa v parlamente nehovorí prvýkrát. V minulom volebnom období mal byť súčasťou novely rokovacieho poriadku, ale vypadol z nej. Vtedajší predseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) podotkol, že by ho mal prijať nový parlament.Niekdajší návrh mal prikazovať poslancom správať sa slušne, rešpektovať dobré mravy, neprijímať dary z titulu funkcie či zdržať sa prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť iných poslancov. Etický kódex hovoril aj o lobingu, stretnutiach poslancov s lobistami a mal pamätať aj na prípadné roztržky v rokovacej sále.