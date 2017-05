A. Danko otvoril schôdzu, plénum čakajú v úvode ekonomické body

Na snímke predseda parlamentu SR Andrej Danko počas 14. schôdze NR SR 29. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. mája (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) otvoril rokovanie 17. schôdze parlamentu. V rámci 72-bodového programu čakajú na poslancov v úvode ekonomické návrhy od rezortov práce, hospodárstva a dopravy.Prvým bodom bude, ktorý upravuje výšku dôchodkov pre starodôchodcov. Dôchodky sa majú zvyšovať aj ľuďom, ktorí išli do penzie pred 30. septembrom 1988. Pri starodôchodcoch ide o zvýšenie na úrovni približne 45 eur, druhej kategórii majú dôchodky stúpnuť o 25 eur.Cieľomí z dielne rezortu hospodárstva je oddeliť funkciu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a predsedu Regulačnej rady ÚRSO. O novele plénum rokuje v skrátenom legislatívnou konaní, jej účinnosť sa navrhuje od 1. júna 2017. V právnej norme sa okrem iného aj nanovo upravujú povinnosti Regulačnej rady v procese schvaľovania regulačnej politiky a právomoci štátu v rámci cenových konaní, ktoré majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví.Navrhuje sa zvýšenie počtu podpredsedov ÚRSO z jedného na dvoch. Mení sa aj spôsob kreovania predsedu úradu. V súčasnosti predsedu vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády SR. V novele sa navrhuje, aby predsedu menovala do funkcie vláda SR.Návrhe od ministra obrany Petra Gajdoša (nominant SNS) prináša zvýšenie finančného príspevku pre dobrovoľných vojakov približne o 200 eur, ale aj skrátenie trvania výcviku z 12 na 11 týždňov. Zmeny vyplynuli z analýzy pilotného projektu, do ktorej bolo zapracované aj jeho hodnotenie z pohľadu prvých úspešných absolventov. Pilotný projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy ukončilo 31 absolventov.uviedol ešte začiatkom februára Gajdoš s tým, že základňa výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine je plne pripravená.od ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) prináša výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie postihy ich previnení. Cieľom tejto sudcovskej reformy je ďalšie zefektívňovanie justície a zlepšenie prístupu k spravodlivosti od júla 2017.Ministerka sa snaží spružniť príchod nových sudcov na súdy predĺžený sudcovskými previerkami. Dnes trvá deväť mesiacov až rok, tento čas chce Žitňanská skrátiť až na dva mesiace. Okresné súdy si nebudú vyberať sudcov samy, zavádza sa ich hromadný výber na krajovom princípe.Zmeny v kvalitatívnom hodnotení sudcov majú odstrániť súčasný stav, keď sa sudcovia hodnotia navzájom v päťročných intervaloch popri svojej práci. Žitňanská navrhuje profesionalizáciu hodnotenia. Zabezpečovať ho majú trojčlenné krajské hodnotiace komisie pozostávajúce zo sudcov, ktorí sa budú venovať iba tejto činnosti. Pri zmenách v disciplinárnych konaniach sudcov je cieľom najmä to, aby netrvali tak dlho ako v súčasnosti, a aby existovali nástroje voči prieťahom, ktoré v nich vznikajú.