A. Danko: Prioritou je ochrana vonkajších hraníc a slobodný pohyb v EÚ

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 23. apríla (TASR) - Ochrana vonkajšej hranice EÚ a slobodný pohyb vo vnútri Únie je naša jednoznačná a absolútna priorita. Je to totiž vymoženosť, ktorá Európu zjednocuje a bez ktorej je projekt EÚ odsúdený na neúspech. Počas konferencie predsedov parlamentov členských krajín EÚ v estónskom Tallinne to v pondelok vyhlásil šéf NR SR Andrej Danko.povedal v prejave predseda slovenského parlamentu. Zároveň tvrdí, že v rámci EÚ sa treba v prvom rade zamerať na otázky, ktoré nás zjednocujú, a to sú práve bezpečnosť, ochrana vonkajších hraníc, obmedzenie tokov migrantov či spoločná obrana.Európsku úniu Danko považuje za výnimočný projekt, ktorého podstatou je služba obyvateľom, nie služba európskym inštitúciám.podotkol.Danko sa nevyhol ani téme blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.konštatoval.Na druhej strane je šéf NR SR presvedčený, že je potrebné pomenovať aj niektoré neférové praktiky, ktoré v rámci EÚ panujú. Spomenul dvojakú kvalitu potravín a iniciatívu štátov Vyšehradskej štvorky v tejto oblasti.Danko zdôraznil, že žijeme v turbulentnej a náročnej dobe.upozornil.V Európe vidí Danko nárast radikalizmu a antisystémových strán šíriacich chaos.dodal.Osobitný spravodajca TASR Martin Paulík