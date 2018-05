A. Danko: R. Sulík komicky zostavuje vládu, hoci nevyhral voľby

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Predseda opozičnej SaS Richard Sulík komicky zostavuje vládu, aj keď ešte nevyhral parlamentné voľby. Úsmevným spôsobom vylučuje politické strany zo spolupráce, pritom s ním nechce nikto spolupracovať. V stanovisku mu to odkázal líder koaličnej SNS Andrej Danko v reakcii na slová Sulíka v televízii Markíza, že so SNS na čele s jej súčasným šéfom si nevie predstaviť spoluprácu.odkázal Danko. Sulíka preto vyzval, aby vážil svoje slová.povedal šéf národniarov, podľa ktorého frustrácia strany SaS z politiky je obrovská, ale nemala by ju prenášať do komunikácie.dodal Danko.Sulík v televízii Markíza potvrdil, že jeho strana rozširuje okruh strán, s ktorými nie je po parlamentných voľbách ochotná spolupracovať. Po Smere-SD a ĽSNS k nim pribudla aj SNS na čele s Andrejom Dankom. Pred týždňom vylúčil spoluprácu s liberálmi aj Danko.uistil Sulík.