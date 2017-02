A. DANKO: RTVS by nemala súťažiť s komerčnými stanicami

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 9. februára (TASR) - Predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko je smutný, keď vidí prázdnu budovu RTVS, keď sa potláča vlastná produkcia a výroba a je tam pritom obrovské množstvo externých dodávateľov. Povedal to na brífingu po udelení dekrétov členom Rady RTVS a jednému členovi Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) s tým, že RTVS by nemala súťažiť s komerčnými stanicami.pýtal sa Danko. Podľa jeho slov je preto pre NR SR výzvou nájsť komplexného človeka na čelo tejto inštitúcie, ktorý rozlíši hranicu verejnoprávnosti a súkromnej sféry.Danko sa podľa svojich slov nebráni debate, aby RTVS bola financovaná len zo štátneho rozpočtu.zdôraznil. Šéf parlamentu je tiež presvedčený, že RTVS by nemala súťažiť s komerčnými stanicami.podotkol.Na otázku, či môže potvrdiť slová podpredsedu SNS Antona Hrnka, podľa ktorého je Mika pre národniarov nepriechodný, Danko odvetil, že je to vec politickej diskusie a SNS zatiaľ v tomto neprijala zásadné rozhodnutie.podotkol s tým, že v rámci koalície to ešte nebola téma, keďže Mika končí až v lete. On osobne sa však bude snažiť, aby nový riaditeľ mal jasnú koncepciu, ako dostať televíziu tam, kam patrí.Dekréty o zvolení do Rady RTVS si dnes prevzali Dóra Hushegyiová, Martin Kabát a Martin Kákoš. Všetci traja v Rade RTVS pôsobia už v súčasnosti. Funkčné obdobie sa im skončí 10. februára a keďže ich plénum opäť zvolilo, budú v rade pokračovať ďalej. Novým členom RVR sa stal exposlanec Smeru-SD Mojmír Mamojka.