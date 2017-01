A. Danko: Slovensko musí byť hrdý štát, inak v EÚ neprežije

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovensko musí byť hrdý štát, inak v Európskej únii neprežije. Vyhlásil to dnes predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko v relácii V politike v televízii TA3.zdôraznil.Vládna koalícia podľa Danka funguje a je ucelená, a to napriek tomu, že ju tvoria strany s rôznymi prioritami. Priznal, že dochádza k prirodzenej rivalite napríklad medzi SNS a Smerom-SD, ale koaliční partneri si zachovávajú slušnosť. "povedal.Dôležité je podľa Danka, aby vládna koalícia prinášala riešenia pre ľudí. Hovoril o sociálnych opatreniach, on sám by chcel podporu kúpeľníctva, podporu bývania pre mladých či pôžičky pre nich. Danko by bol rád, keby ľudia cítili, že sa na Slovensku oplatí žiť.," povedal Danko.Danko sa venoval aj sporu s RegioJetom. Podľa vlastných slov nemá osobný problém s majiteľom spoločnosti RegioJet Radimom Jančurom. Trvá však na tom, že RegioJet si musí vážiť štát, v ktorom podniká." poznamenal. Zároveň zdôraznil, že Slovensko nevyháňa investorov, váži si každého z n ich. "A" doplnil. Danko by tiež prijal koncepciu dopravy do budúcnosti a investície do obnovy vagónov.Hovoril aj o národnom leteckom prepravcovi, chýbajú mu aj slovenské lode na Dunaji." vyhlásil šéf SNS, ktorý chce riešiť aj zákon o energetických podnikoch." vysvetlil.Danko sa opäť venoval aj opozícii. SaS podľa neho priniesla politiku útočenia a urážok, Miroslav Beblavý (nezaradený) je podľa Danka zúfalec, ktorý predkladá do parlamentu množstvo návrhov, s nikým o nich nerokoval a má pritom len jeden hlas. Lídra hnutia OĽaNO-NOVA Igora Matoviča označil Danko za šialenca." podotkol Danko.Zopakoval, že na Matoviča podá pre jeho útoky na Dankovu rodinu trestné oznámenie. "zdôraznil s tým, že žiadnych 52 miliónov nezobral. "Svyhlásil Danko. Opozícia si podľa neho neuvedomuje, že ak chce meniť veci, musí mať politickú moc, a to dosiahne len konsenzom. Súčasné opozičné strany však podľa neho nedokážu ľudí spájať a hľadať dohody.