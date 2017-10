A. Danko: Slovensko zanedbalo voči Rusku veľa vecí

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Petrohrad 16. októbra (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý sa dnes a v utorok zúčastňuje na výročnom zasadnutí Medziparlamentnej únie v Petrohrade, ocenil dôležitosť tohto podujatia ako príležitosti na bilaterálne stretnutia s predsedami parlamentov z viacerých kontinentov a získavanie nového pohľadu na rozličné medzinárodné problémy.zhodnotil Danko.Šéf slovenského parlamentu sa dnes neformálne stretol s predsedom Národnej rady Monaka Christophom Steinerom a predsedom arménskeho Národného zhromaždenia Arom Bablojanom. S najvyšším predstaviteľom arménskeho zákonodarného zboru dohodli termín jeho návštevy Slovenska koncom januára.uviedol Danko. Zároveň vyslovil spokojnosť, že dnešným stretnutím na parlamentnej úrovni sa podarilo vyplniť "skulinku" v doterajších slovensko-monackých vzťahoch.vysvetlil predseda NR SR.Slovensko má podľa Danka záujem o prehĺbenie vzájomných vzťahov s Monakom v rôznych oblastiach, osobitne v oblasti ekonomiky, predovšetkým investícií monackých podnikateľov do oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva - balneoterapie, chemického, textilného, odevného, farmaceutického priemyslu, transformácie plastov či mikroelektroniky.Danko reagoval aj na kritiku svojej pracovnej cesty zo strany niektorých slovenských médií. Zdôraznil, že do Petrohradu pricestovali viaceré európske parlamentné delegácie vrátane nemeckej či maďarskej.Podľa Danka Slovensko veľa vecí vo vzťahoch s Ruskom zanedbalo, napríklad nevyužilo potenciál množstva učiteľov ruského jazyka.vyhlásil.uviedol Danko a dodal, že na novembrovom stretnutí s predsedom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom sa bude snažiť ešte viac prehĺbiť spoluprácu parlamentov oboch krajín.Danko sa v Rusku zúčastňuje na výročnom zasadnutí Medziparlamentnej únie, ktorá je najstaršou medzinárodnou politickou organizáciou na svete.Medziparlamentná únia sa so svojou 128-ročnou tradíciou považuje za jeden z oporných pilierov svetového politického dialógu popri Organizácii Spojených národov. Združuje národné parlamenty 173 štátov a ďalších 11 regionálnych parlamentných zhromaždení.