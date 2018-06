A. Danko: SNS má záujem, aby prezidentská kampaň bola transparentná

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) má záujem, aby prezidentská kampaň bola transparentná. Uviedol pre TASR predseda SNS Andrej Danko, podľa ktorého je návrh Smeru-SD, aby sa prezidentskí kandidáti počas kampane museli vzdať daňového tajomstva, na diskusiu.Podľa Danka je zarážajúce, že už dnes visia bilbordy, ktorých financovanie je otázne.poznamenal predseda SNS a Národnej rady SR.Smer-SD chce zmeniť legislatívu tak, aby kandidáti na prezidenta boli povinní vzdať sa počas kampane daňového tajomstva. Ak by to neurobili, nesmeli by kandidovať. Predseda Smeru-SD Robert Fico priznal, že motívom sú daňové problémy súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. Návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva predloží Smer-SD do parlamentu v septembri.Fico zopakoval, že konanie Kisku je amorálne a diskvalifikujúce.odkázal.