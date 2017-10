A. Danko: SNS v Banskej Bystrici odporučí voliť J. Luntera

Na snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. októbra (TASR) – Slovenská národná strana (SNS) bude v novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) odporúčať kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja s najvyššími preferenciami, ktorý by mohol poraziť súčasného šéfa kraja Mariana Kotlebu (ĽSNS). V dnešnej diskusnej relácii V Politike na TA3 to vyhlásil predseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko.Danko naznačil, že citlivo zvažuje vyslovenie straníckej podpory pre nezávislého kandidáta Jána Luntera, ktorý v doterajších prieskumoch získal najvyššie preferencie a ktorému vyjadrili podporu aj zvyšné dve vládne strany Smer-SD a Most-Híd, pretože mu takáto podpora môže aj ublížiť. Zdôraznil pritom, že cieľom SNS je porážka súčasného predsedu kraja a predsedu ĽSNS Kotlebu.uviedol Danko.Predseda SNS podľa jeho slov pri vyjadrení takejto podpory reflektuje názor regionálnych straníckych štruktúr v Banskobystrickom kraji.doplnil.Rovnaký problém ako v Banskej Bystrici hrozí podľa Danka aj v Nitre, kde kandiduje podpredseda ĽSNS Milan Uhrík. To bol dôvod, prečo vládne strany vytvorili koalíciu okolo súčasného predsedu kraja Milana Belicu. Danko vyzval Jána Grešša, ktorý je kandidátom pravicových strán, aby sa vzdal v prospech súčasného predsedu kraja.povedal.