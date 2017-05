A. Danko: SR je malá krajina, poznám štyroch kandidátov na šéfa RTVS

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. mája (TASR) – Šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko pozná štyroch kandidátov na post šéfa generálneho riaditeľa RTVS z pôvodných 12 uchádzačov. Povedal to dnes v diskusnej relácii TA3 V politike.V utorok (30.5.) je verejné vypočutie kandidátov, zo zoznamu 12 uchádzačov vypadli mená troch, nesplnili podmienky výberového konania.uviedol Danko. Pri rozhodovaní bude pre neho dôležité, ako bude RTVS nakladať s financiami. Inštitúcia je podľa neho v zlom technickom stave.povedal Danko.Za šéfa RTVS kandidujú Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Norbert Majer, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Danko rešpektuje súčasného generálneho riaditeľa Miku i jeho "etapu v RTVS". Predseda parlamentu nechcel predbiehať, či sa koalícia dokáže zhodnúť na jednom mene.povedal Danko. Nepáčila sa mu myšlienka zvyšovania koncesií, on by ich ani nechcel. Danko tvrdí, že pri verejnom vypočúvaní si bude ctiť každého kandidáta, zameria sa na to, ako si chcú uchádzači poradiť s dramaturgiou.Predseda parlamentu oceňuje, že vláda pristúpila k verejnému vypočúvaniu kandidátov na post šéfa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nevidí nič zlé na tom, že špičky z Mosta-Híd sa pred verejným vypočúvaním stretli s kandidátom Jurajom Mérym, generálnym riaditeľom sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Koaliční lídri majú podľa neho právo na súkromné stretnutia.povedal Danko.Šéf SNS objasnil aj jeho vzťah k ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nominant SNS).uviedol Danko.Podľa neho nie je na škodu, že slovenskí hokejisti dostali na majstrovstvách sveta malú facku. Slováci by nemali haniť našich hokejistov, myslí si. V hokejovom zväze treba podľa neho robiť poriadky. Myslí si tiež, že hokejisti, ktorí na majstrovstvách získali medaily, by sa v slovenskom hokeji mali angažovať a odovzdávať skúsenosti.tvrdí Danko. Už platná novela zákona o športe má podľa neho podporovať športovcov do 18 rokov. Plánuje sa výstavba multifunkčných ihrísk v regiónoch.