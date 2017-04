A. DANKO: Summit šéfov parlamentov je najväčšie podujatie SK PRES

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Slovensko čaká najväčšie podujatie v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ). V súvislosti so summitom predsedov parlamentov členských štátov EÚ to dnes na tlačovej konferencii v Bratislave povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.Na summit (23.-24.4.) príde do Bratislavy takmer 300 delegátov zo všetkých krajín EÚ. Účasť na podujatí potvrdilo 45 zahraničných delegácií, z toho 29 predsedov parlamentov, 11 podpredsedov a päť delegácií bude zastúpených na nižšej úrovni. Na rokovanie by mali prísť aj zástupcovia parlamentov z krajín, ktoré ešte nie sú členmi EÚ, ale o vstup sa usilujú.," vyhlásil Danko. Zdôraznil, že summit je povinnou akciou v rámci predsedníctva.Predsedovia parlamentov sa dnes schádzajú v Bratislave. Šéfa Národnej rady čaká dnes stretnutie napríklad s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim.Úvodná časť pondelkového pracovného programu konferencie bude zameraná predovšetkým na zhodnotenie výsledkov slovenského predsedníctva v Rade EÚ a jeho parlamentnej dimenzie. Hovoriť sa bude aj o aktuálnom maltskom predsedníctve.Na summite sa bude hovoriť aj o zriadení Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu. Danko očakáva, že sa dohodne finálny mechanizmus. Šéfovia parlamentov sa podľa neho dotknú viacerých tém, neobídu ani vývoj EÚ, francúzske prezidentské voľby či brexit.