A. Danko: Trináste platy by nemali byť povinné pre všetkých

Bratislava 7. júna (TASR) - Trináste či štrnáste platy, ktoré chce do legislatívy presadiť koaličná SNS, nemajú byť povinné pre všetkých. Strana chce naďalej presadzovať takúto systémovú odmenu, všetko však záleží na rokovaniach v rámci koalície. V dnešnej diskusii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo to povedal predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.O tejto téme podľa vlastných slov diskutuje aj so zástupcami zamestnávateľov. "vysvetlil Danko.Koalícia podľa neho stále rokuje o podobe sociálneho balíka, ktorý chce presadiť ešte tento rok.konštatoval predseda národniarov.Spomenul tiež aktuálnu tému SNS, ktorou je väčšia podpora cyklotrás na Slovensku." priblížil predstavu strany Danko.