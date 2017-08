A. DANKO: Ústava nie je obyčajný dokument, definuje charakter štátu

Na snímke predseda strany SNS Andrej Danko. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 31. augusta (TASR) - Ústava nie je obyčajný dokument. Je to základný právny text, ktorý definuje charakter štátu. Pri príležitosti 25 rokov od prijatia Ústavy SR to pre TASR povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), podľa ktorého nie je nutné uvažovať o tvorbe novej ústavy.uviedol. Názory, že by mohla vzniknúť nová ústava, už aj pre mnohé doterajšie novelizácie tej súčasnej, sa objavili už v minulosti. Dosiaľ k príprave novej ústavy neprišlo. Podľa Danka k tomu ani v najbližšej dobe nedôjde.vysvetlil.Danko bol počas prijímania slovenskej ústavy vysokoškolákom, ktorý v tom čase očakával, čo nastane v novom spoločenskom zriadení. Hoci nie všetci poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady ústavu podporili, je rád, že zákonodarcovia z SNS tak urobili.vyhlásil.Jedným z problémov bola aj preambula Ústavy SR, ktorá hovorí o národe slovenskom, čo prekážalo predstaviteľom maďarskej menšiny. Aj po rokoch žiadali zmeniť text "My národ slovenský" na "My občania SR", ale neúspešne. Šéf parlamentu si myslí, že na zmenu textu preambuly nie je dôvod.zdôraznil. Text je podľa neho napísaný v duchu demokratického vnímania sveta, s citom pre národný, ale aj občiansky princíp, ktoré sú rovnocenne zastúpené v úvode ústavného textu.Danko zároveň poukazuje na mnohé doterajšie zmeny ústavy. Je skôr za kontinuitu a stabilitu ústavy vrátane preambuly.upozornil. Vyzdvihol však zmenu, ktorú tento rok presadila SNS, a to ústavnú ochranu slovenskej pôdy a lesov.doplnil.Danko zdôrazňuje potrebu dodržiavania ústavy, hoci pripúšťa, že dochádza aj k jej porušovaniu.uzavrel predseda parlamentu.