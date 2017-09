A. Danko: V utorok by som chcel predstaviť nového ministra školstva

Na archívnej snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. septembra (TASR) - Meno nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu by malo byť známe budúci týždeň, v utorok (12.9.). V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.povedal Danko. Vysvetlil, že hoci v SNS majú odborníkov, problém vidia v tom, ako dnes verejnosť školstvo vníma.uviedol.Danko je zástancom toho, aby vybrali človeka, ktorý bude charizmatickou osobnosťou, ktorá spojí požiadavky tretieho sektora, odborníkov, vysokých škôl, akademickej obce či médií.doplnil s tým, že do úvahy prichádza približne päť mien.Podľa Danka by malo ísť taktiež o človeka, ktorý je zdatný v mediálnej komunikácii.dodal Danko.