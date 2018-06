A. Danko: Verím, že problémy Slovákov v Rakúsku neostanú opomenuté

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (vpravo) a predseda NR Rakúska Wolfgang Sobotka (vľavo) si podávajú ruky počas prijatia 6. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 6. júna (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) verí, že problémy, ktoré majú Slováci v Rakúsku, neostanú opomenuté, pretože SR a Rakúsko majú jeden spoločný cieľ a tým je silná Európska únia. Uviedol to po stredajšom stretnutí so svojím rakúskym kolegom Wolfgangom Sobotkom na Bratislavskom hrade.Podľa Dankových slov ho šéf rakúskeho parlamentu ubezpečil, že zníženie rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí podlieha v Rakúsku "dôkladnej diskusii".upozornil Danko. Rakúsky predseda parlamentu zdôraznil, že indexácia prídavkov sa týkai Rakúšanov žijúcich v zahraničí.Predsedovia rakúskeho a slovenského parlamentu diskutovali aj o nedávnej návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Rakúsku, ktorú Danko západným susedom "ticho závidel".povedal na margo návštevy šéf slovenského parlamentu. Sobotka v tejto súvislosti uviedol, žeĎalej vysvetlil, že ruský prezident si vybral Rakúsko za prvú krajinu EÚ, ktorú navštívil po svojom znovuzvolení aj preto, lebo krajiny oslavujú 50. výročie podpisu zmluvy s ruským Gaspromom.uviedol Sobotka.Otvorili i tému ochrany pred falošnými správami. Tie v súčasnosti podľa Danka spôsobujú lokálne i geopolitické napätie. Podľa šéfa NR SR by sa Európska únia mala na túto oblasť dôslednejšie zamerať.zdôraznil. Sobotka v tejto súvislosti upozornil, že takzvané falošné správy podkopávajú demokratické zásady, ktoré si oba štáty veľmi cenia.Predsedovia slovenského i rakúskeho parlamentu sa zhodli, že medzi krajinami sú veľmi dobré vzťahy, ktoré chcú naďalej rozvíjať. Spoluprácu chcú zintenzívniť v témach, ktoré sa týkajú nielen SR a Rakúska, ale aj v otázkach zahraničnej politiky.