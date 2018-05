A. Danko: Ženám by sa mal strop dôchodkového veku zohľadiť osobitne

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg/Bratislava 4. mája (TASR) – Koaličná Slovenská národná strana (SNS) súhlasí so stropovaním dôchodkového veku, osobitne zohľadňované by však mali byť ženy. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) počas oficiálnej návštevy Luxemburska.SNS úplne súhlasí so zastropovaním veku odchodu do dôchodku.poznamenal Danko. Do tejto iniciatívy chcú národniari zakomponovať osobitné zohľadňovanie žien.priblížil Danko.Podľa neho proti tomu pri súčasnom vývoji nikto nemôže namietať.zdôraznil. Zároveň dodal, že podľa neho je nevyhnutné vek odchodu do dôchodku zastropovať.Poslanci koaličnej strany Smer-SD na júnovú schôdzu parlamentu predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, pričom by to malo byť zakotvené v Ústave SR. Ako v piatok informoval predseda strany Robert Fico, hranica by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Poslanci sú však pripravení o výške veku diskutovať, strana totiž bude potrebovať na schválenie tohto návrhu ústavnú väčšinu v parlamente.