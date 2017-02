A. DANKO: Zmeny v rokovacom poriadku parlamentu mali zmysel

Na snímke vľavo predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a vpravo v popredí poslanec NR SR Igor Matovič (Oľano-Nova). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. februára (TASR) - Zmeny Rokovacieho poriadku NR SR našli svoje opodstatnenie, a to aj napriek tomu, že prvý pokus začať mimoriadne rokovanie parlamentu marili obštrukcie opozičného poslanca. Vyhlásil to dnes predseda zákonodarného zboru Andrej Danko (SNS) po skončení mimoriadneho zasadnutia pléna, na ktorom sa opozícia neúspešne pokúsila odvolať premiéra Roberta Fica (Smer-SD).Danko je presvedčený, že aj kritický názor na prácu poslancov či vlády sa dá predniesť slušne, bez zbytočných emócií a transparentov. Slušnosť je podľa jeho slov cesta, ktorú SNS presadzuje a vždy aj presadzovať bude. "konštatoval Danko.Viacerí opoziční poslanci, ktorí počas rozpravy v pléne vystupovali, však na rozdiel od Danka kritizovali, že nemôžu na ilustráciu použiť žiaden dokument či graf. Ak chceli o niečom takom hovoriť, poslancom sa to snažili len verbálne opísať. Zhodne tvrdili, že je dotknutá sloboda ich prejavu, a preto sú pripravení poslať novelu rokovacieho poriadku na Ústavný súd SR.