A. DOBRINDT: Zhruba 24.000 Audi malo nezákonný softvér

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. júna (TASR) - Nemecký výrobca luxusných vozidiel Audi inštaloval do svojich dieselových áut nezákonný softvér, ktorý umožňuje maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka počas testovacej fázy. Potvrdil to tento týždeň nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt.Podľa ministra malo tento softvér zhruba 24.000 vozidiel A7 a A8 vyrobených v rokoch 2009 až 2013. Ako dodal, dotknuté autá sa preto budú musieť zvolať do servisov.Audi je jednou z dcérskych firiem Volkswagenu. Práve najväčšia nemecká automobilka sa ako prvá dostala do pozornosti sveta za podvody pri emisných testoch, keď v septembri 2015 americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) obvinila firmu, že do státisícov naftových vozidiel v USA inštalovala nezákonný softvér. Neskôr Volkswagen priznal, že po svete jazdí zhruba 11 miliónov áut s problematickým softvérom, z toho väčšina v Európe. Ako sa následne ukázalo, problémy mali okrem Volkswagenu aj iné automobilky.V súvislosti s týmto škandálom v marci nemecká prokuratúra uskutočnila rozsiahle razie v kanceláriách dvoch najväčších závodov Audi, ako aj v centrále materskej VW vo Wolfsburgu. Dôvodom bolo podozrenie, že okolo 83.000 dieselových áut Audi predaných v rokoch 2009 až 2015 na trhu USA bolo vybavených sporným softvérom. Firma tento rok priznala, že emisný škandál ju v roku 2016 stál okolo 1,86 miliardy eur.