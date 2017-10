A DOSŤ, povedali si v Nových Zámkoch a prepustili trénera Chudého

Na snímke uprostred hore tréner Miroslav Chudý. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Detva 5. októbra (TASR) - Miroslav Chudý po sérii deviatich prehier skončil na pozícii hlavného trénera hokejistov HC 07 Orin Detva. Na poste ho nahradil jeho doterajší asistent Dušan Kapusta, pri vedení mužstva mu bude pomáhať kondičný tréner Tomáš Chlebničan. Informoval o tom denník Šport vo svojom štvrtkovom vydaní.Nováčikovi sa nevydaril vstup do Tipsport Ligy 2017/18, po ôsmich kolách má na konte iba jeden bod a v tabuľke figuruje na poslednom desiatom mieste. Naposledy Detva podľahla v utorok "dvadsiatke" 1:4.povedal pre Šport majiteľ klubu Róbert Ľupták.Chudý prišiel do Detvy pred rokom po predčasnom konci v Nových Zámkoch. S tímom spod Poľany vyhral prvú ligu a v baráži si s ním takmer vybojoval účasť v najvyššej súťaži na úkor Dukly Trenčín. Detva sa napokon do Tipsport Ligy prebojovala po krachu martinského hokeja. Päťdesiatpäťročný kouč s ňou chcel tešiť fanúšikov, skončil však po ôsmich kolách.prezradil Chudý, ktorý bol na podobný scenár pripravený.Vedenie klubu sa takisto rozhodlo rozšíriť káder o 35-ročného ruského obrancu Michaila Kukleva, ktorý má na konte 337 štartov v KHL za Severstaľ Čerepovec a Metallurg Novokuzneck. V stredu podpísal s Detvou zmluvu do konca sezóny.potvrdil Ľupták pre denník Šport.