A. Duda: Stabilná a bezpečná Európa je najlepšou americkou investíciou

Na archívnej snímke Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 28. mája (TASR) - Poľsko víta podporu, ktorá americký Senát vyslovil iniciatíve na stálu dislokáciu americkej vojenskej brigády na svojom území. Vo svojom vystúpení na plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO to v pondelok vo Varšave vyhlásil predseda poľského parlamentu Marek Kuchciňski. Informoval o tom spravodajský portál Niezaležna.pl.Kuchciňski vysvetlil, že v súčasnej medzinárodnej situácii je prítomnosť síl Severoatlantickej aliancie na východnom krídle nevyhnutná.dodal.Poľský prezident Andrezj Duda sa vo svojom prejave vyslovil za posilnenie transatlantických vzťahov ako hlavnej záruky bezpečnosti v Európe. Súčasne vyzval na zvýšenie výdavkov na obranu v jednotlivých členských štátoch. Dodal, že "stabilná a bezpečná Európa je najlepšou americkou investíciou".Parlamentné zhromaždenie NATO sa schádza na svoje zasadania dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Zasadnutia sa konajú v rôznych mestách, pričom Varšava je ich hostiteľom už tretíkrát. Do poľskej metropoly sa zišlo 260 poslancov z 29 členských krajín NATO, ako aj delegácie z ďalších 16 partnerských štátov a osem delegácií z krajín, ktoré majú štatút pozorovateľa.Organizátori informovali, že hlavnými témami schôdzky je skúmať možnosti, ako čeliť výzvam prichádzajúcim z Ruska, plnenie úloh súvisiacich s rozpočtom NATO a podpora protiteroristických operácií v Afganistane a Iraku.