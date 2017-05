Á. Érsek: Diaľnica z Bratislavy do Košíc môže byť hotová do roku 2025

Na archívnej snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. mája (TASR) - Diaľnica z Bratislavy do Košíc môže byť hotová do roku 2025, respektíve do roku 2026. Uviedol to dnes v relácii RTVS Sobotné dialógy minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) v diskusii s opozičným poslancom Národnej rady (NR) SR Eduardom Hegerom (OĽaNO-NOVA).Heger Érsekovi však pripomenul, že v programovom vyhlásení vlády SR je uvedené dokončenie diaľnice na východ do roku 2020, v poslednom období sa podľa neho spomínal už rok 2023.Podľa Érseka výstavbu obchvatu Bratislavy blokuje 10 vlastníkov pozemkov.priblížil Érsek na margo potreby legislatívnych zmien vo vyvlastňovaní pod diaľničnými stavbami, ktoré sa v NR SR aktuálne prerokúvajú v skrátenom legislatívnom konaní.Podľa Hegera štát pri výkupe pozemky prepláca, pretože platí vlastníkom ceny ako za stavebné parcely, pričom väčšinou ide o polia, teda o ornú pôdu. Ako poznamenal, pozemky mali byť vykúpené ešte do konca roku 2015, čo sa nepodarilo.podčiarkol opozičný poslanec s tým, že by za chaos mala byť v rezorte dopravy vyvodená zodpovednosť. Odborná verejnosť podľa Hegera upozorňovala na možnosť komplikácií s výkupom pozemkov a následnými hroziacimi problémami pre koncesionára - stavebníka diaľnice.Podľa Érseka ide na území obchvatu Bratislavy o stavebné pozemky, pretože v súvislosti s nimi úrady vypracúvajú stavebné povolenia.Érsek povedal, že nevie garantovať, že vládna novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá nebude protiústavná. Viacerým právnikom, ktorí sa podieľali na tvorbe tejto novely zákona, podľa svojich slov však dal zadanie, aby novela zákonaNedostatok peňazí na veľké investície, najmä na investície v cestnej a železničnej infraštruktúre, po vyčerpaní eurofondov, je podľa Érseka dôvodom na kontrolované zmeny v nastavení tzv. dlhovej brzdy.Ako uviedol Heger, peniaze na infraštruktúrupovedal Heger Érsekovi s tým, aby zredukoval prípravné práce na všetkých diaľničných úsekoch v SR, čo predstavuje asi 1,5 miliardy eur. "Zredukujte to iba na dôležité úseky a tam sa vám uvoľnia peniaze," dodal Heger.Počas relácie zaznel v diskusnej relácii rozhovor s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ľudovítom Ódorom, podľa ktorého by výnimka v tzv. dlhovej brzde spôsobila narušenie dôvery investorov v to, že dlhová brzda v SR je nedotknuteľná.doplnil Ódor.