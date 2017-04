Á. ÉRSEK: Liberalizácii vlakov sa nevieme ubrániť

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) – Liberalizácii železničnej dopravy sa Slovensko nevie ubrániť, či sa to niekomu páči, alebo nie. Vyhlásil to dnes v Bratislave minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) v úvode konferencie na tému Aktuálne výzvy v regionálnej osobnej železničnej doprave. Podujatie organizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pod záštitou rezortu dopravy.Európska únia bude podľa ministra Érseka tlačiť trh železničnej dopravy do liberalizácie, teda do príchodu súkromných dopravcov na koľajnice. Podľa šéfa rezortu dopravy je však konkurencia tým, čo môže pohnúť s cenami či kvalitou železničnej dopravy.zdôraznil Érsek.Keď nastúpil do funkcie, zrušil súťaž na prevádzku vlakov na trase Bratislava - Banská Bystrica, ktorú vypísal jeho predchodca. Érsek totiž tvrdí, že si liberalizáciu predstavuje inak, nechce ponúknuť do súťaže pre dopravcov len najlukratívnejšie trate.Chce liberalizáciu spraviť tak, aby aj dopravu na priľahlých tratiach, ktoré na hlavnú koľaj nadväzujú, zabezpečovali tí dopravcovia, ktorí jazdia na hlavnej trase.vysvetlil minister. A teda, aby zaistili dopravu aj na možno stratových priľahlých regionálnych trasách. Zatiaľ minister ešte nevedel povedať, ktoré trate by do súťaže ponúkol. Avizoval však, že prvá súťaž by mala byť vyhlásená ešte v tomto roku.Cieľom štátu je podľa neho, aby bola železnica na Slovensku modernejšia, rýchlejšia, čistejšia a presnejšia.uviedol. Ľudia si tak zvyknú chodiť železnicou, pretože budú vedieť, že prídu načas, že sa odvezú v čistom prostredí a rýchlo.doplnil minister. Na túto otázku je podľa neho veľmi ťažké odpovedať, ale "asi sú obidve súbežne prioritné". Niekedy má však pocit, akoby sa železničná doprava dostávala akoby do "bočného vetra" v porovnaní s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest.Vo svete sa tiež podľa ministra hovorí v súvislosti so železničnou dopravou o tom, akou rýchlosťou jazdia vlaky v krajine.avizoval. V niektorých krajinách sa však už podľa neho jazdí rýchlosťou 250 km/h.Na konferencii sú prítomní aj zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov, ministerstva dopravy či Železníc Slovenskej republiky alebo autobusových dopravcov. Generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký zdôraznil potrebu diskusie všetkých zainteresovaných o napredovaní železničnej dopravy.vyzval prítomných Hlubocký. Aby boli aj investície v tomto sektore nasmerované adresne, preto verí v ďalšie podobné stretnutia.