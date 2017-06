Á. Érsek: Liberalizáciou staníc STK sa zlepší situácia na cestách

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 28. júna (TASR) - Na Slovensku je v súčasnosti 130.000 áut, ktoré nemajú platnú technickú kontrolu a 120.000 áut, ktoré nemajú emisnú kontrolu. Zdôraznil to po dnešnom rokovaní vlády minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Myslí si totiž, že v súčasnosti sú dlhé čakacie doby na tieto kontroly a situácii by mohla pomôcť práve liberalizácia trhu so stanicami technickej kontroly, ktorú na dnešnom zasadnutí odobrila vláda.uviedol minister.Liberalizáciu prináša rezort dopravy v novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Takúto stanicu si po novom bude môcť založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Ministerstvo dopravy by tak už nemalo limitovať počet staníc kontroly, ako je tomu v súčasnosti. Momentálne totiž počet staníc technickej kontroly určuje ministerstvo pre každý okres. Od novinky si rezort sľubuje zvýšenie počtu staníc a odstránenie dlhých čakacích lehôt na tieto kontroly.Šéf rezortu Érsek si zároveň nemyslí, že by takéto opatrenie malo znížiť kvalitu týchto kontrol a priniesť horšie autá na cesty.argumentoval minister. Rezort však pravdepodobne podľa jeho slov posilní kontrolu.Proti liberalizácii trhu so stanicami technickej kontroly je však Národná asociácia STK (NA STK), podľa ktorej takýmto opatrením hrozí nezodpovedné a nekontrolované uvoľnenie trhu, ktorý má byť garantom pre bezpečnosť cestnej premávky. Asociácia preto navrhovala kompromisný návrh, ktorý by umožnil postupné rozširovanie siete staníc všade, kde to bude potrebné. Teda, že by sa rozširovanie siete staníc podmienilo počtom registrovaných áut v okrese a skutočným vyťažením jednotlivých staníc technickej kontroly v danom okrese.