Á. Érsek: Návrh rozpočtu na rok 2018 si ešte musím preštudovať

Bratislava 4. októbra (TASR) – Návrh financií pre ministerstvo dopravy si v rozpočte na rok 2018 musí šéf rezortu Árpád Érsek (Most-Híd) ešte naštudovať, keďže ministerstvo financií zverejnilo rozpočet len dnes.uviedol Érsek po dnešnom rokovaní vlády.Ministerstvo dopravy by podľa zverejneného návrhu rozpočtu malo v roku 2018 hospodáriť so sumou 1,18 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 to znamená zníženie o 974 miliónov eur, teda o 45,3 %. Podľa rezortu financií súvisí tento pokles výdavkov pre ministerstvo dopravy s aktualizáciou čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.Aj podľa ministra Érseka sa zdá byť tento návrh financií taký malý preto, lebo sa v ňom neobjavujú európske peniaze, ktoré tam boli v minulosti. Minister zároveň uviedol, že by nechcel v budúcom roku osekávať financie na priority vlády.dodal minister.Minister pritom plánuje v tomto roku vyhlásiť dve súťaže na výstavbu úseku na rýchlostnej ceste R2 Lovinobaňa – Mýtna a tiež na prvú etapu obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4. Financované majú byť zo štátneho rozpočtu, ale podľa Érseka sa ešte budúcoročného rozpočtu nedotknú. Výberové konania totiž podľa neho trvajú približne osem mesiacov a prvé platby za výstavbu môžu podľa neho smerovať stavbárom až po roku či roku a pol.