Á. ÉRSEK: Obchvat Prešova je dôležitý úsek, nemôžem pri ňom hazardovať

Na archívne snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Bratislava 13. februára (TASR) – Názor analytického tímu ministerstva financií z projektu Hodnota za peniaze v súvislosti s riešením dopravnej situácie v Prešove je pre ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) v tomto momente pri projekte obchvatu mesta irelevantný. Príprava výstavby obchvatu je totiž už vo finálnej fáze a či už vyhlasovanie nového tendra, alebo budovanie obchvatu inde by podľa ministra znamenalo časový posun.zdôraznil Érsek na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave. Už vysúťaženú cenu za tento úsek diaľnice Prešov, západ – Prešov, juh však chce ministerstvo znížiť o približne 6 %.Aktuálna cena 356,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) by tak mohla klesnúť o približne 21,4 milióna eur. Takúto úsporu vypočítal podľa Érseka Ústav súdneho inžinierstva, ktorému zadal projekt prepočítať.opísal minister.Obchvat má stavať združenie firiem Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav a Metrostav Slovakia, ktoré zvíťazili v súťaži. Zmluva na obchvat však ešte nebola podpísaná. V súčasnosti sa v tomto projekte upravuje štúdia vplyvu na životné prostredie (EIA). Keďže sa robila v minulosti, nespĺňa súčasné požiadavky EÚ. Minister Érsek odhaduje, že by mohla byť hotová v júni tohto roku.Analytický tím ministerstva financií z projektu Hodnota za peniaze pritom o možnej úspore pri celkovom riešení situácie v Prešove vo výške približne 400 miliónov eur. Opísal ju v liste prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, informoval o ňom ako prvý Denník N.V súčasnosti sa totiž ráta s tým, že v Prešove najprv pribudne 7,8-kilometrový úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh za 356,3 miliónov eur a neskôr má mesto odbremeniť necelých 15 kilometrov severného obchvatu na rýchlostnej cesty R4 odhadom za predbežne kalkulovaných 535 miliónov eur.Tím Hodnoty za peniaze spadajúci pod rezort financií však navrhuje napríklad postaviť obchvat Prešova na východe za približne 280 miliónov eur a k tomu doplniť novú štvorprúdovú cestu prvej triedy priamo v meste za najviac 150 miliónov eur.Podľa ministra Érseka však východný obchvat Prešova nie je vôbec v územnom pláne mesta. To by znamenalo, že nanovo nakreslená diaľnica by mohla byť za osem až deväť rokov.upozornil šéf rezortu dopravy. Okrem toho, do prípravy chystaného obchvatu Prešova sa už podľa neho investovalo približne 50 miliónov eur na výkup pozemkov a projekty.Zároveň sa má táto cesta spolufinancovať z eurofondov určených do roku 2020, čiže sa nesmie jej výstavba odďaľovať.zhodnotil Érsek. Takéto analýzy treba podľa neho robiť na začiatku, a nie v strede či v závere projektu.