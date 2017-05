Á. ÉRSEK: Problémy s vyvlastnením sme riešili najvhodnejším spôsobom

Arpád Érsek. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 10. mája (TASR) – Problém s vyvlastnením pozemkov pod diaľnicami musel štát podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) riešiť. Snažil sa nájsť čo najvhodnejší spôsob a podľa šéfa rezortu dopravy je ním novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorú dnes odobrila vláda.Parlament by mal o nej rokovať v zrýchlenom režime a účinnosť novely je navrhnutá od 15. mája tohto roku. Novelou by sa mal zaviesť do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Ten umožní pred ukončením časovo náročného vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce v nevyhnutnom rozsahu na pozemkoch pod diaľnicami či cestami.Novela podľa ministra urýchľuje len vydanie stavebného povolenia, ale nevylučuje pre majiteľov pozemkov možnosť odvolať sa. Toto opatrenie sa podľa Érseka riešilo s viacerými právnikmi, ktorí následne dospeli k zhode, že toto je pomoc, ktorá ochráni štát.opísal po dnešnom zasadnutí vlády šéf rezortu dopravy.Opatrenie sa robí predovšetkým pre problémy s vysporiadaním pozemkov pod pripravovaný bratislavský obchvat. Podľa Érseka je problém s necelou desiatkou vlastníkov. Ich znalecké posudky podľa ministra nekorešpondujú s posudkami štátu o hodnotách pozemkov. Zavedením tohto zákona do praxe by tak mohol štát podľa ministra ušetriť minimálne 30 miliónov eur. Toľko predstavuje rozdiel medzi týmito posudkami.Novela sa však podľa Érseka nerobí len pre jeden projekt.vysvetlil spôsoby z minulosti. Ak by sa teda tento zákon osvedčil, Érsek avizoval, že opatrenia z neho môžu byť zapracované do nového stavebného zákona.