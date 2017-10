Á. ÉRSEK: SR a Omán by mohli uzavrieť spoluprácu v oblasti turizmu

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Maskat 17. októbra (TASR) – Omán, rovnako ako Slovensko, vidí v rozvoji turizmu obrovský potenciál. Na tento účel má krajina pripravený projekt rozvoja cestovného ruchu do roku 2040 a venuje sa mu celé jedno ministerstvo, priblížil slovenský minister dopravy Árpád Érsek počas aktuálnej pracovnej návštevy Maskatu. V metropole Ománu je ako súčasť slovenskej delegácie vedenej vicepremiérom Petrom Pellegrinim.Pripomenul, že túto krajinu v Perzskom zálive navštívilo doteraz už asi 4000 turistov zo Slovenska.konštatoval Érsek.V prvom rade je to otázka zjednodušenia vízovej povinnosti, na čom sa už pracuje.upozornil minister. Takéto spojenie by podľa neho mohlo fungovať len v určitých mesiacoch, keď je o to záujem.Pre Ománcov môžu byť na Slovensku podľa Érseka zaujímavé napríklad liečebné kúpele či termálna voda. Je však potrebné nadviazať lepšiu spoluprácu medzi obidvoma krajinami a spraviť turistickým možnostiam dobrú reklamu. Tomu môže pomôcť napríklad memorandum o spolupráci v oblasti cestovného ruchu, na ktorého príprave sa počas rokovaní v Maskate dohodli s miestnymi partnermi.Jeho súčasťou by mohla byť pomoc pri prezentácii druhej krajiny na vzdialených trhoch.doplnil Érsek.Celkovo vyzdvihol príležitosti, ktoré Omán pre slovenských podnikateľov ponúka.dodal počas cesty v metropole Ománu.