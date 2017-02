Á. Érsek už rokoval o 6-% znížení ceny za juhozápadný obchvat Prešova

Na archívnej snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. februára (TASR) - Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) už rokovalo s dodávateľom juhozápadného obchvatu Prešova na diaľnici D1 o znížení ceny za túto stavbu. Érsek totiž v pondelok (13.2.) avizoval, že chce znížiť o 6 % cenu, ktorá by mala byť podľa výsledku súťaže vo výške 356,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.Možnú úsporu z ceny úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh vypočítal Ústav súdneho inžinierstva, ktorému zadalo ministerstvo projekt prepočítať.opísal v pondelok minister.Obchvat má stavať združenie firiem Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav a Metrostav Slovakia, ktoré zvíťazili v súťaži. Zmluva na obchvat však ešte nebola podpísaná. V súčasnosti sa v tomto projekte upravuje štúdia vplyvu na životné prostredie (EIA). Keďže sa robila v minulosti, nespĺňa súčasné požiadavky EÚ. Minister Érsek odhaduje, že by mohla byť hotová v júni tohto roku.Možnosti zníženia ceny prezentoval minister po tom, ako analytici z rezortu financií z projektu Hodnota za peniaze opísali v liste prezidentovi Andrejovi Kiskovi možnosti lacnejšieho riešenia dopravnej situácie v Prešove o približne 400 miliónov eur. Následne Inštitút finančnej politiky, ktorý pôsobí pri ministerstve financií, predstavil ešte alternatívne realistické riešenie, pri ktorom by sa ušetrilo približne 200 miliónov eur. Navrhujú postaviť severný obchvat mesta v upravenej trase s jedným tunelom v polovičnom profile.Na úprave projektu severného obchvatu Prešova sa v stredu (15.2.) dohodli minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) a minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Kým juhozápadný obchvat je už vytendrovaný a tesne pred podpisom zmluvy, pri severnom obchvate ešte nebola vyhlásená súťaž.