A. Guterres odsúdil severokórejskú skúšku balistickej strely

Nový generálny tajomník OSN António Guterres reční počas skladania sľubu v sídle OSN v New Yorku 12. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres dnes pred mimoriadnym zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN ostro odsúdil Severnú Kóreu za nedeľňajšie skúšobné odpálenie balistickej strely.Guterres nazval odpálenie raketya vyzval Severnú Kóreu, aby konala v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, oznámil hovorca OSN Farhan Haq.uviedol Haq.Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea požiadali v súvislosti s odpálením severokórejskej rakety o bezodkladné zasadnutie Bezpečnostnej rady. Soul čin odsúdil a nazval ho "vážnou vojenskou a bezpečnostnou hrozbou" a varoval, že ďalšie testy tohto typu budú nasledovať.Schôdzka Bezpečnostnej rady o Severnej Kórei sa bude konať za zatvorenými dverami dnes v podvečerných hodinách newyorského času.Severná Kórea v nedeľu ráno skúšobne odpálila svoju novú balistickú strelu stredného doletu, ktorá je schopná niesť jadrovú hlavicu. Po približne 500 kilometroch raketa dopadla do vôd Japonského mora východne od Kórejského polostrova.