A.Hlina: Bez KDH nik ďalšiu vládu nevyskladá

Bratislava 28. augusta (TASR) – Bez KDH nikto ďalšiu vládu nevyskladá, jej predstavitelia sú pripravení byť súčasťou alternatívy voči súčasnej vláde. Povedal to dnes predseda kresťanských demokratov Alojz Hlina. Tieto tvrdenia nepovažuje za ", je to podľa neho fakt.Súčasnú politickú situáciu vyriešia predčasné voľby, myslí si. Hlina si je vedomý, že strana nevie s aktuálnym statusom lídrovať, no deklaruje jej pripravenosť.zdôraznil.KDH by šlo do vlády aj s koaličnou SNS.vysvetlil. KDH odmieta vládnuť so Smerom-SD či ĽSNS, problém má aj so Sme rodina.Verejnosť je dnes svedkami veľkej krízy a destabilizácie krajiny, hoci súčasní predstavitelia koaličných strán sa tak netvária, poukázal šéf KDH.doplnil Hlinu podpredseda KDH Pavol Zajac. "Dokedy sa máme pozerať, že vláda sa raz zíde, raz nie? Pre Slovensko by bolo lepšie, keby sa nanovo rozhodlo o podpore strán v predčasných voľbách," vyzval.So Zajacom súhlasí aj europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Považuje za škandál, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou chybovosťou pri čerpaní eurofondov. Za veľké mínus súčasnej vlády považuje aj jej neschopnosť obhájiť národné záujmy.povedal Štefanec s tým, že za to je aj KDH, no treba presadzovať aj suverenitu v oblasti daní, rodinnej politiky a penzijných záležitostí.