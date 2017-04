A. Hlina dostal za zamurovanie vchodu do Pohotovosti pokutu 90 eur

Alojz Hlina. Foto: facebook.com Foto: facebook.com

Bratislava 28. apríla (TASR) – Štát po roku a pol uzavrel vyšetrovanie protestnej akcie Alojza Hlinu, ktorý ako poslanec Národnej rady SR postavil v roku 2015 múrik pred prevádzkou nebankovej spoločnosti Pohotovosť. Okresný úrad Bratislava vec posúdil ako priestupok proti verejnému poriadku. Predsedovi mimoparlamentného KDH uložil pokutu 90 eur.Hlina o tom informoval na dnešnom brífingu. Rozkaz o uložení sankcie za priestupok si prevzal vo štvrtok (27.4.). Úrad konštatuje, že postavením múru z tvárnic 3. septembra 2015 na Obchodnej ulici v Bratislave neoprávnene zabral verejné priestranstvo. Politik v tejto súvislosti vyhlásil, že prípad sa nakoniec uzavrel tak, ako mal byť posúdený už na začiatku.Polícia viedla voči Hlinovi trestné stíhanie a obvinila ho z prečinu obmedzovania osobnej slobody a neoprávneného zásahu do práv k domu, bytu alebo nebytovému priestoru.skonštatoval šéf KDH, podľa ktorého sa viedlo rozsiahle vyšetrovanie, jeho celkové náklady odhadol na dve až tri desiatky tisíc eur.Hlina skonštatoval, že polícia v jeho prípade hrubo porušila zákon, keď ho po proteste ako poslanca na niekoľko hodín zadržala, aj keď na to nemala súhlas Národnej rady SR.uviedol v reakcii na štvrtkovú kritiku ĽSNS pre zásah polície voči jej poslancovi Stanislavovi M. v parlamente.povedal Hlina s tým, že považuje za adekvátny zásah voči poslancovi Stanislavovi M., ktorý bol obvinený pre extrémizmus.Hlinu polícia zadržala a následne obvinila po tom, čo sa 3. septembra snažil zamurovať vchod do pobočky nebankovej spoločnosti Pohotovosť na Obchodnej ulici v Bratislave. Okresná prokuratúra Bratislava I v októbri 2015 obvinenie zrušila. Stíhanie bolo obnovené po zásahu Generálnej prokuratúry, ktorá v decembri 2015 nariadila vo veci opäť konať. Stíhanie poslanca bolo opäť zastavené v priebehu roku 2016. Polícia záležitosť odstúpila okresnému úradu na priestupkové konanie.Hlina symbolicky zamuroval vchod do pobočky nebankovej spoločnosti, lebo táto podľa neho neoprávnene pokračovala v poskytovaní úverov, aj keď nemala licenciu od Národnej banky Slovenska. Prezident Policajného zboru Tibor Gašpar po zákroku odmietol tvrdenia poslanca o súčinnosti polície s nebankovými subjektmi.