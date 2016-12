A. HLINA: Ignorácia extrémistov nestačí, treba s nimi bojovať

Na snímke Alojz Hlina. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 30. decembra (TASR) - Ignorácia extrémistov či neštandardných strán nestačí, treba s nimi bojovať. Myslí si to predseda KDH Alojz Hlina. Kotlebovci budú preto pre KDH jeden z hlavných politických súperov. Hnutie by chcelo odkrývať, že politika extrémistov je "o ničom".povedal v rozhovore pre TASR Hlina.Radikáli podľa neho nasľubujú, že urobia poriadok, čo im ľudia uveria, ale v skutočnosti poriadok urobiť nedokážu, lebo nemajú riešenia.poukázal Hlina.Pre KDH je dôležité ponúkať ľuďom svoj program a riešenia, ktoré na rozdiel od ĽSNS má.poznamenal šéf KDH. Politika sa podľa neho dostáva na križovatku, ale zatiaľ nikto nevie, čo príde a ako sa to skončí.V súvislosti s nárastom popularity extrémizmu a neštandardných strán uviedol, že stúpajú preto, lebo štandard nie je senzitívny voči náladám spoločnosti.uzavrel.