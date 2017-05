A. HLINA: K dohode pri voľbách do VÚC už nechýba veľa

Na snímke Alojz Hlina. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 23. mája (TASR) - Konečnej dohode medzi stranami SaS, OĽaNO-NOVA a KDH na spoločnom postupe v jesenných krajských voľbách už nechýba veľa a mala by sa uzavrieť v týchto dňoch. TASR to dnes potvrdil líder mimoparlamentného KDH Alojz Hlina s tým, že rokovania vyzerajú pozitívne.Ak sa podpíše dohoda v aktuálnej podobe, KDH bude nominovať vlastného človeka na predsedu Prešovského kraja. Mal by to byť primátor Levoče Milan Majerský.povedal Hlina.Záujem dohodnúť sa deklarovala aj poslankyňa Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová, ktorá má v hnutí krajské voľby na starosti.uviedla pre TASR.Podpredseda SaS Ľubomír Galko nedávno pre Denník N na margo krajských poslancov povedal, že okrem centrálnych bežia aj paralelné rokovania v krajoch.povedal pre denník.Na otázku, či sa už SaS a OĽaNO-NOVA dohodli s KDH na predsedoch krajov, odvetil, že na 99,9 percenta áno.dodal Galko.Oficiálne zatiaľ svojich kandidátov na šéfov krajov predstavila len SaS. V Bratislave to bude Juraj Droba, v Banskej Bystrici Martin Klus a v Trenčíne Renáta Kaščáková. Vo všetkých troch prípadoch ide o poslancov NR SR, ktorí sa v prípade volebného úspechu mandátu v parlamente vzdajú.