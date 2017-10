A. HRNČIAR: Bez strednej Európy by Únii čosi dôležité chýbalo

Andrej Hrnčiar. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. októbra (TASR) – Fenomén strednej Európy nevznikol sám od seba a ani nežije sám pre seba. Jeho korene možno podľa podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Hrnčiara (Most-Híd) nájsť pred viac ako tisíc rokmi, kedy boli nadviazané civilizačné a kultúrne putá, ktorých pevnosť preverila sila času. Hrnčiar to uviedol v úvode konferencie Stredná Európa v Európe: hospodárstvo a infraštruktúra, ktorá sa dnes koná v Bratislave.zdôraznil Hrnčiar. Šesťdesiat rokov odhodlania, ktoré je zakorenené v základoch európskeho spoločenstva, prinieslo podľa neho svoje ovocie.dodal.Neodmietame preto podľa neho svoj podiel zodpovednosti.doplnil Hrnčiar.Podľa predsedu Saského krajinského snemu Matthiasa Rößlera Sasko historicky a kultúrne vždy patrilo do strednej Európy. Na tomto fóre ide podľa jeho slov o to, aby sa vytvoril živý dialóg medzi susednými regiónmi a aby sa našli "stredoeurópske odpovede na európske otázky".Toto úsilie je podľa neho v súčasnosti veľmi aktuálne, pretože Európa sa musí novo orientovať. Zažíva napríklad vystúpenie Veľkej Británie z Únie.opísal. Musí sa preto podľa neho reformovať, aby sa takáto dezintegrácia viac neopakovala.uviedol Rößler.Európske reformné procesy však musia podľa neho rešpektovať národné záujmy a identity tak veľkých, ako aj malých štátov.dodal.