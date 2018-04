A. Hrnčiar: D. Saková má pri výbere policajného prezidenta voľné ruky

Na snímke podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) má pri výbere policajného prezidenta voľné ruky. Myslí si to podpredseda Národnej rady SR za Most-Híd Andrej Hrnčiar. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy zdôraznil potrebu upraviť pravidlá výberu policajného prezidenta.vyhlásil.Zmeny sú v legislatívnom procese. Opozičné hnutie Sme rodina ich v navrhovanej podobe odmieta.uviedol poslanec Národnej rady SR Milan Krajniak. Varuje pred zabetónovaním funkcionárov v Policajnom zbore. Jediné, čo na zmenách oceňuje, je verejné vypočutie kandidáta na policajného prezidenta v parlamente. Zodpovednosť za menovanie policajného prezidenta má podľa neho naďalej niesť minister vnútra.Hrnčiar v diskusii vyhlásil, že ministerku Sakovú bude hodnotiť podľa jej krokov a nie podľa toho, či spolupracovala s Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Šancu jej dáva aj Krajniak, hoci voči nej nemá dôveru vzhľadom na jej minulé pôsobenie na ministerstve vnútra.Hrnčiar ocenil, že po Sakovej nástupe sa našla kópia zmluvy o spornej IT zákazke na ministerstve vnútra, ktorá mala byť skartovaná a môže byť predložená vyšetrovateľom.poznamenal s tým, že dokument môže byť predložený vyšetrovateľom. Hrnčiar dúfa, že nová ministerka sa bude správať tak, že bude mať dôveru nielen koaličných partnerov, ale aj verejnosti.Krajniak by Sakovej odporučil, aby v prípade, že nemá čo skrývať, zverejnilaDodal, že hoci nemá voči Sakovej dôveru, ak bude ministerka robiť dobré veci, Sme rodina ju podporí. Bol by rád, kedy našla odvahu a začala robiť poriadok v Policajnom zbore. Ocenil by, keby do zboru išli ľudia, ktorí nebudú chrániť oligarchov.Hrnčiar sa zastal aj ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (nom. SNS), ktorej rezort čelí kauze s pozemkami a agrodotáciami.uviedol. Vyzdvihol aj premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).povedal.Zároveň deklaroval snahu robiť všetko pre to, aby vládna koalícia vydržala do riadnych parlamentných volieb a mala dôveru verejnosti. Podľa Krajniaka nevydrží a budú predčasné voľby. Opozičný poslanec však ocenil, že premiér Peter Pellegrini dosiahol odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara.doplnil.