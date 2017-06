A. HRNČIAR: Most-Híd hlasy pre J. Rezníka nezobchodoval

Andrej Hrnčiar, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) - Most-Híd nezobchodoval podporu pre Jaroslava Rezníka pri voľbe generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Zdôraznil to po vyhlásení Rezníka za víťaza tajnej voľby podpredseda Národnej rady SR a poslanec z klubu Mosta-Híd Andrej Hrnčiar. Rezníkove kroky bude sledovať, vopred ho odsudzovať nemieni, ale pripomína, že tak ako parlament šéfa RTVS volí, môže ho aj odvolávať.V súvislosti s ústupkami Mosta-Híd naznačil, že strana neustupuje stále. Poukázal na odloženie voľby člena Súdnej rady SR, s ktorou má problém ministerka spravodlivosti za Most-Híd Lucia Žitňanská. Tvrdí však, že odsunutie voľby Most-Híd nevymenil za hlasy pre Rezníka.vyhlásil.Hoci Rezníka zvolila koalícia aj s podporou ĽSNS, Hrnčiar očakáva, že RTVS pod Rezníkovým vedením bude viac bojovať proti extrémizmu a fašizmu. Vopred nechce špekulovať o tom, či Rezník zabezpečí objektívnosť a vyváženosť spravodajstva.poznamenal Hrnčiar. Pripomenul, že poslanci Mosta-Híd pri voľbe mali voľnú ruku, František Šebej či Peter Kresák podľa neho nehlasovali.Podpredseda Smeru-SD Martin Glváč v reakcii pre TASR uviedol, že Rezníka podporila celá koalícia.uviedol.Milan Uhrík z ĽSNS potvrdil, že celý klub ĽSNS hlasoval za Rezníka." vysvetlil. Podpredseda SNS Anton Hrnko v reakcii na otázku, či mu neprekáža, že Rezník bol zvolený aj hlasmi kotlebovcov, uviedol: "Vysoký počet hlasov pre Rezníka (95) ho neprekvapil. Nazdáva sa, že svojimi kvalitami presvedčil aj tých, ktorí za neho hlasovať nechceli.Ľuboš Blaha si za Rezníkom stojí.vysvetlil s tým, že nemieni meniť názor pri hlasovaní kvôli tomu, že sa fašisti napokon rozhodli hlasovať za Rezníka. Trvá na tom, že koalícia sa s fašistami nespojila. Ak by sme sa na to pozerali takto, tak podľa neho opozícia hlasuje s kotlebovcami vždy, keď nepodporujú vládne návrhy.Rezníka podľa Blahu nemožno spochybňovať preto, že kotlebovci sa ho rozhodli voliť. Zdôraznil, že novozvolený šéf RTVS je antifašista. Navyše je podľa neho veľmi profesionálny, preto neočakáva, že by vnášal do riadenia televízie politiku.podotkol Blaha, ktorý by uvítal odstránenie príliš komerčného prístupu vo verejnoprávnom médiu. Tiež ho zaujala myšlienka tretieho kanála.