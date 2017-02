A. Hrnko: Represia je to posledné, čo treba proti extrémizmu robiť

Anton Hrnko (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 5. februára (TASR) – Pri extrémizme je hlavný problém v tom, že sme boli na hrane medzi slobodou prejavu a toho, čo už hanobí rasu, národ a je útokom osobnej integrity. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol minister vnútra SR a podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák. Vyhlásil to na margo toho, že spolu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) tento týždeň predstavili novú elitnú jednotku policajtov, ktorá bude bojovať s extrémizmom.uviedol minister vnútra.Pripustil, že možno budú musieť robiť i zmeny v oblasti legislatívy, ale podľa jeho slov postupujú ďalej.uviedol minister vnútra, ktorý narážal na Národnú radu SR.Veronika Remišová z OĽaNO-NOVA si myslí, že za zriadenie policajnej jednotky možno ministra Kaliňáka pochváliť.uviedla. Zároveň zdôraznila, že ľudia volia extrémistické strany nie preto, že by ich bavilo po večeroch čítať Hitlerove spisy, ale preto, lebo vláda zlyhala v postihovaní korupcie, v sociálnom programe, v neriešení chudoby v zaostávajúcich regiónoch i v nespravodlivosti pred zákonom. Najľahšie je podľa nej zriadiť útvar policajtov, ale odstrániť systémové príčiny, prečo ľudia volia extrémistické strany, to je podľa nej oveľa ťažšie.Vyzvala ho, aby popracoval práve na príčinách extrémizmu.dodala.Anton Hrnko zo SNS taktiež privítal vznik jednotky, avšak zároveň upozornil na to, že to vníma ako posledné štádium.varoval poslanec.Omnoho dôležitejšie v boji proti extrémizmu podľa neho je prevencia.konštatoval, pričom si myslí, že zdrojom pre to, aby vznikal extrémizmus je i zlyhávanie štandardných systémovPotrebujeme podľa neho vychovať sebavedomého občana, ktorý si je vedomý svojich občianskych práv a musí mať jasné historické vedomie.