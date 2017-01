A. Hrnko sa nebráni mimoriadnemu výboru k výrokom M. Gajdoša

Poslanec NR SR Anton Hrnko (SNS) na archívnej fotografii. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) sa nebráni mimoriadnemu rokovaniu výboru, ktoré chce iniciovať opozícia. Dôvodom sú vyjadrenia bývalého šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila Marka Gajdoša, ktoré poskytol portálu Aktuality.sk a Denníku N. Hrnko chce, aby možnosť vyjadriť sa dostala aj druhá strana.Opozícia plánuje pozvať na výbor ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý podľa Gajdoša kládol vo vyšetrovaní Gorily prekážky. "povedal dnes pre TASR Hrnko.Gajdoš pre médiá hovoril o tom, ako ťažko sa dá politikom a podnikateľom dokázať korupcia, ale aj o tom, že mu Kováčik vo vyšetrovaní kládol prekážky. Podporu podľa svojich slov necítil ani od ministra Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara. Tvrdil, že z neho urobili nepriateľa štátu.Hrnko si myslí, že Gajdoš mal dosť času, aby tieto veci vyriešil.dodal šéf brannobezpečnostného výboru.Predseda poslaneckého klubu OĽaNO-NOVA Richard Vašečka dnes TASR potvrdil, že podpisy potrebné na iniciovanie mimoriadneho výboru chce vyzbierať tento týždeň. Hrnko potom musí rokovanie zvolať do siedmich dní.povedal Vašečka.Zároveň uviedol, že Kováčik sa v minulosti zdráhal prísť na brannobezpečnostný výbor, lebo činnosť prokuratúry spadá pod Ústavnoprávny výbor NR SR." dodal Vašečka.Kaliňák 11. januára vyhlásil, že Gajdoš nehovorí pravdu a len sa snaží zakryť, že bol za štyri roky vo vyšetrovaní neúspešný. Podľa jeho slov ak mal Gajdoš pocit, že sa zasahuje do vyšetrovania, mal podať trestné oznámenie.Gašpar následne označil Gajdoša za zbabelca a klamára.povedal policajný prezident a doplnil, že Gajdoš na funkciu šéfa takéhoto tímu nemal skúsenosti.Podľa jeho slov Gajdoš v rozhovoroch neútočil iba na neho osobne, Kaliňáka či Kováčika, ale priamo na policajtov." povedal šéf polície s tým, že Gajdošove výroky boli snahou diskreditovať dôveru v Policajný zbor SR.Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová uviedla, že do právoplatného skončenia trestnej veci nebude ÚŠP poskytovať podrobnejšie informácie o predmetnej trestnej veci ani komentovať vyjadrenia iných osôb. "dodala.