A. Hrnko: Súčasný zákon je postavený tak, že šéf ÚPN je neodvolateľný

Anton Hrnko (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Súčasný zákon o pamäti národa je podľa poslanca vládnej strany SNS Antona Hrnka postavený tak, že šéf Ústavu pamäti národa (ÚPN) je neodvolateľný. Hrnko to zdôraznil v rámci rozpravy k návrhu koaličnej novely tejto právnej normy, ktorú opozícia ostro kritizuje.Hrnko sa však pýtal, čo robiť so šéfom ÚPN, ktorý "argumentoval poslanec SNS.Správna aj dozorná rada sú tak podľa neho bezmocné. Naznačil "súčasného šéfa ÚPN Ondreja Krajňáka, ktoré podľa Hrnka opozícia bráni.dodal.S názorom poslanca Hrnka však nesúhlasili viacerí opoziční zákonodarcovia. Podľa Eriky Jurinovej (OĽaNO) sa ide teraz robiť úplná zmena fungovania ÚPN kvôli jednému človeku. Doplnila, že pokiaľ ide o to, aby sa našiel rozumný spôsob odvolávania šéfa ÚPN, tak tomu sa možno venovať. Ale nemožno podľa nej dať do zákona, že sa konkrétny človek odvolá.Poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) pripomenula, že túto zmenu zákona kritizoval aj poslanec vládnej koalície, a to Peter Kresák z Mosta-Híd.uviedla.