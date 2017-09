A. Hrnko: Vznik prvej SNR bol začiatkom boja za národné oslobodenie

Na snímke Anton Hrnko, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť počas spomienkového zhromaždenia pri príležitosti 169. výročia vzniku Slovenskej národnej rady. Myjava, 19. septembra 2017. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Myjava 19. septembra (TASR) – Vznik prvej Slovenskej národnej rady (SNR) bol začiatkom slovenského boja za národné oslobodenie a za to, aby si Slováci mohli vo svojej krajine vládnuť sami. Počas dnešného spomienkového stretnutia pri príležitosti vzniku prvej SNR to povedal predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS).doplnil Hrnko.Prvá Slovenská národná rada by podľa neho mala byť pre súčasnú Národnú radu SR inšpiráciou v zanietenosti a sebaobetovaní ľudí, ktorí sa zapojili do odboja.zdôraznil Hrnko.Podľa riaditeľky Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád v Myjave Aleny Petrákovej na území dnešného Slovenska prvá Slovenská národná rada prvýkrát zasadala 19. septembra 1848 v Myjave v dome pani Kolényovej, ktorý je dnes súčasťou múzea.povedala pre TASR Petráková.Ako dodala, v dome pani Kolényovej sa uskutočňovali porady a dohody smerujúce slovenský národ k jeho nezávislosti. A práve 19. septembra 1848 vyhlásil v Myjave Ľudovít Štúr nezávislosť slovenského národa a vyzval slovenský ľud do ozbrojeného povstania. V súčasnosti je dom pani Kolényovej národnou kultúrnou pamiatkou a súčasťou Múzea Slovenských národných rád v Myjave. V jeho priestoroch sa nachádza expozícia Jar národov osvetľujúca dejinné udalosti meruôsmych rokov.