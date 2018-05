A. Hrnko: Zapojenie SR do únosu Vietnamca je málo pravdepodobné

Na snímke Anton Hrnko (SNS), archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 15. mája (TASR) – Možnosť zapojenia Slovenska do únosu vietnamského občana z Nemecka a možné zneužitie slovenskej vládnej letky na tento účel sa ukázali ako málo pravdepodobné. Po rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, na ktorom vystúpili ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) a policajný prezident Tibor Gašpar, to vyhlásil jeho predseda Anton Hrnko (SNS).Poslanci výboru na neverejnom rokovaní vzali na vedomie správu ministerky a policajného prezidenta. Podľa Hrnka sa tak stalo jednohlasne. Šéf výboru vysvetlil, že sa nepotvrdili informácie z pôvodného dožiadania nemeckej strany, že na palube slovenského vládneho špeciálu bola prevážaná dobitá a pripútaná osoba na lôžku.priblížil Hrnko vysvetlenie Sakovej a Gašpara, že všetci členovia vietnamskej delegácie boli riadne skontrolovaní a nikto nebol zobratý na palubu násilím.reagoval na otázku, ako mu Saková a Gašpar dokázali, že sa tak naozaj stalo, keďže kamerový záznam z letiska už neexistuje.Podľa Hrnka bola vysvetlená aj otázka, prečo Slovensko poskytlo vládny špeciál vietnamskej delegácii.ozrejmil.uviedol v reakcii na utajované informácie, ktoré sa dozvedel, opozičný poslanec Milan Krajniak (Sme rodina). Ocenil, že poslanci dostali od ministerky a policajného prezidenta podrobné informácie.uviedol.Krajniak pripustil, že unesený Vietnamec mohol byť hypoteticky na palube vládneho špeciálu bez vedomia slovenských orgánov. To sa podľa neho mohlo stať jedine vtedy, ak by policajti na výstupnej kontrole nedokázali rozoznať tváre členov vietnamskej delegácie na ich pasoch, vzhľadom na odlišnú rasu týchto osôb a podobnosť jej príslušníkov pre Európana.Podľa ďalšieho opozičného poslanca Gábora Grendela (OĽaNO) všetky pochybnosti zatiaľ rozptýlené neboli.pripomenul skutočnosť, na ktorú poukázali nemecké médiá.Grendel zároveň poukázal na to, že vietnamská strana od augusta minulého roka, keď bola kauza prvý raz v Nemecku medializovaná, nepreukázala, že sa vietnamský podnikateľ Trinh Xuan Thanh, ktorý bol v Nemecku v azylovom konaní, dostal z tejto krajiny legálnou cestou.doplnil opozičný poslanec.