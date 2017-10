A. Jastraban považoval ponuku zahrať si A. Dubčeka za omyl

Na archívnej snímke Alexander Dubček Foto: TASR - Vlastimír Andor Foto: TASR - Vlastimír Andor

Bratislava 22. októbra (TASR) - Rodák z Banskej Bystrice Adrian Jastraban stvárňuje Alexandra Dubčeka vo filme Krátka jar, dlhá zima, ktorý v októbri v druhej etape výroby nakrúcajú v Bratislave. Filmový portrét politika a štátnika, ktorý "uveril v možnosť demokratizácie totalitného režimu a tak ho nevyhnutne musel stretnúť osud Ikara svojej doby", vzniká v produkcii RTVS a spoločnosti Filmpark production.Režisérom dokumentárnej drámy podľa literárnej predlohy Ľuboša Juríka a scenára Viliama Klimáčka, je Laco Halama. Práve on si vybral do titulnej postavy v Česku pôsobiaceho Slováka Adriana Jastrabana. "komentoval obsadenie herca známeho zo seriálu Ulice. Ocenil tiež jeho oddanosť úlohe a to, že dokáže pretrpieť aj nepríjemnosti spojené s náročným maskovaním." povedal s úsmevom pre TASR Jastraban.Ponuka zahrať si Dubčeka ho prekvapila, najprv ju považoval za omyl. "priznal s tým, že sa na postavu pripravoval sledovaním obrovského množstva archívnych obrazových materiálov.dopĺňa Jastraban, ktorý sa počas nakrúcania dozvedel aj o stretnutí jeho starého otca s Dubčekovým otcom.Herec priznal aj veci, ktoré ho na Dubčekovi znepokojovali: "Jastrabanov názor na ikonu Pražskej jari zasa zmenili iné materiály, ku ktorým sa dostal počas prípravy na nakrúcanie. Zachytil v nich podľa jeho slov úžasnú vetu, ktorá síce vo filme nezaznie, Adrianovi však dotvorila mozaiku o Dubčekovi ako jednoduchom a priamom človeku. "objasnil v prestávke nakrúcania v hoteli Devín.Práve v budove, ktorú otvorili v 1954, vznikali scény z prostredia Kremľa, kde bol Dubček intervenovaný pred podpísaním tzv. Moskovského protokolu.vysvetlil filmový Dubček.Prvá klapka dokudrámy padla už začiatkom augusta. V dobovom filme bude rozprávačom samotný Alexander Dubček, ktorý spomína na prelomové udalosti svojho života - najväčšie úspechy a popularitu, ale aj poníženie, ktoré prišlo v čase normalizácie. Snímka však nemá byť glorifikáciou muža, ktorý začal presadzovať socializmus s ľudskou tvárou. "Dávame si na to pozor, ani scenár nie je tak napísaný, hodne ukazuje Dubčekove slabosti, priblížime ho ako človeka, jeho nekomplikovanosť v istých veciach. Nemyslel na tri kroky dopredu, myslel to čisto a myslel si, že keď pôjde s ľudskosťou a s pravdou, musí sa to podariť. Trošku ako Václav Havel, ktorému sa to podarilo, lebo isté okolnosti už boli v 90. rokoch inak," uzavrel Jastraban.Dokudráma Krátka jar, dlhá zima sa k divákom dostane v druhej polovici roku 2018.