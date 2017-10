A je to vonku: Sagan prezradil, kedy a kde zaháji novú sezónu

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Adelaide 11. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan odštartuje novú sezónu na januárových pretekoch Tour Down Under v Austrálii.Trojnásobný majster sveta na nich premiérovo štartoval začiatkom tohto roka. V troch etapách skončil na druhom mieste za domácim špurtérom Calebom Ewanom, v celkovej klasifikácii obsadil 71. priečku.Jubilejná 20. edícia pretekov odštartuje 16. januára 2018 úvodnou etapou z Port Adelaide do Lyndochu (145 km). Cieľ záverečnej 6. etapy situovali organizátori do Adelaide.