A. Juck tvrdí: Môj život je spojený s atletikou

Alfonz Juck Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) - Športové odvetvie, v ktorom dlhé roky pôsobí, stále pociťuje dozvuky veľkých škandálov, či už korupcie, alebo dopingu. Jeden z popredných atletických manažérov Alfons Juck však verí, že kráľovná športu napriek tomu prežije.uviedol Juck v rozhovore pre TASR.Prostredie medzinárodnej atletiky pozná veľmi dobre, veď sa v ňom dlhodobo pohybuje na rôznych postoch. Meno sebe a Slovensku neurobil na dráhe alebo v sektore, ale ako manažér, komentátor či organizátor:Skúsenosti si však nenechal len za hranicami, pretavuje ich aj na Slovensku. Nedávno sa podarilo obnoviť míting Pravda - Televízia - Slovnaft, ktorý sa po novom koná v modernom areáli v Šamoríne-Čilistove.zdôraznil Juck.Atletický svet sa práve na šampionáte v Londýne lúči so svojou najväčšou osobnosťou uplynulých rokov. Usain Bolt si v poslednom individuálnom štarte na stovke dobehol po bronz, na záver kariéry si naplánoval štafetu 4x100 metrov. Juck ako manažér Zlatej tretry dotiahol Jamajčana do Ostravy v roku 2004 ešte skôr, ako sa stal fenomenálnym šprintérom. Po Boltovom odchode čaká na atletiku hľadanie novej jednotky a Juck už zazrel potenciálneho nástupcu:Juck je synonymum atletiky, hoci sa do povedomia nikdy nezapísal ako športovec. Jeho hlas poznajú slovenskí diváci z televíznej obrazovky i rozhlasového éteru. "